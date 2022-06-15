Сеул, 15 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 274 человека. Об этом 15 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

По состоянию на 00:00 15 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 061 590 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 641 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 611 779 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 1951 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 340 889 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 12 347 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 281 571 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 9435 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 248 479.

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