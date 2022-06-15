Москва, 15 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Рассмотреть обращение граждан из Белгорода, выступающих против ликвидации троллейбусной сети в городе, поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ilya Plekhanov Троллейбус

Глав СКР 14 июня поручил центральному аппарату ведомства изучить обращение жителей о действиях властей — инициативная группа просит дать оценку действиям должностных лиц администрации областного центра, которые ликвидируют троллейбусную транспортную сеть.

При наличии оснований будет организована процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города заявили о ликвидации троллейбусной сети с 1 июля из-за «критического состояния контактной сети».