Севастополь, , 09:33 — REGNUM В коронавирусные стационары Севастополя за сутки попали 20 новых пациентов, сообщили в департаменте здравоохранения региона 15 июня. Сутками ранее, 14 июня, также сообщалось о 20 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки выписали с выздоровлением 25 человек. В ковидных стационарах остаются 157 человек, 30 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё свободно.

В городе за последние сутки подтвердилось шесть новых случаев заражения коронавирусом — на 16 меньше, чем накануне. Скончался ещё один пациент с COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в Севастополе официально подтвердилось 84 844 случая заражения коронавирусом, выздоровели 82 196 человек, скончались 2 385 пациентов.