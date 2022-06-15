Москва, 15 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Москве общегородской праздник выпускников столичных школ состоится в Парке Горького. Праздник начнётся в 20:00 25 июня и продлится до 06:00 26 июня, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной вечер в Парке Горького

Тема главного выпускного вечера — «Первый свободный полет». Для выпускников 2022 года подготовлена большая развлекательная программа. Будет работать три сцены.

У главного фонтана Парка Горького состоится концерт популярных артистов. Выпускников будут развлекать аниматоры и ростовые куклы в костюмах. Кульминацией праздника станет торжественный салют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Парк Горького в Москве закрывается на два дня из-за подготовки к городскому выпускному балу.

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