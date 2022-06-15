Берн, 15 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила о закрытии воздушного пространства страны.

confused_me Самолет

«Технический сбой у Skyguide — швейцарское воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, до 18 июня 2022 года продлен режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России.

Читайте также: Росавиация до 18 июня продлила ограничение полетов в аэропорты юга России