Иркутск, 15 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 15 июня известил об улучшении обстановки в сфере борьбы с незаконными рубаками леса. По его словам, в 2022 году региону удалось существенно сократить их количество: 305 случаев против 408 за аналогичный период прошлого года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«При этом растёт и выявляемость случаев контрабанды леса. Считаю это хорошим результаты. Благодарен правоохранительным органам за работу.

Буквально на днях задержаны трое мужчин, которых подозревают в незаконной заготовке леса. Причем речь идет не о личных нуждах. У мужчин изъяли 230 кубов древесины. А ещё — погрузочную технику, бензопилы, радиостанции. Для вырубки выбрали Черемховский район, Голуметское лесничество, где их и задержали.

Уголовное дело уже возбуждено, причем по рубке в особо крупном размере. Предполагаемый организатор — под стражей. Эта ситуация — ещё один наглядный пример для тех, кто полагает, что их преступления против природы региона останутся незамеченными», — пояснил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, рубку леса на участке Голуметского лесничества, совершенную в особо крупном размере, правоохранители выявили в марте 2022 года. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области и следователи Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» задержали предполагаемых «черных лесорубов».

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