Киншаса, 15 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Двойные стандарты руководства западных стран проявились в связи с конфликтом на Украине: Запад помогает Киеву, не замечая людских страданий в других регионах мира. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии мира, врач-гинеколог Дени Муквеге, сообщает газета Politico.

VOA Дени Муквеге

По его словам, на Украине люди страдают также, как и в других конфликтах. Запада отреагировал на украинский кризис: выделил для помощи Киеву «миллиарды» и ввёл против России санкции.

«Однако почему вы закрываете глаза на страдания в других регионах? Я не вижу разницы», — сказал Муквеге.

Врач заявил, что западные страны игнорируют случаи насилия в Демократической Республике Конго. Он призвал Бельгию добиться того, чтобы ситуацию на востоке ДРК осудили на уровне ЕС и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году конголезскому врачу Дени Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад присудили Нобелевскую премию мира за борьбу против сексуального насилия в ходе войн и вооружённых конфликтов.

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