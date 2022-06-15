Молдавия, , 09:31 — REGNUM Руководство Молдавии отказалось направить делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Даниэл Водэ.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Молдавия не формировала официальную делегацию для участия в Петербургском экономическом форуме», — сказал представитель МИДЕИ журналистам.

Он также сообщил, что не знает, примет ли участие в ПМЭФ кто-то из Молдавии в частном порядке. Молдавские СМИ ранее сообщали, что в Санкт-Петербург на форум планирует приехать глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах, но официального подтверждения этому нет.

Напомним, ПМЭФ в этом году проходит с 15 по 18 июня. Сообщается, что на для участия в нём зарегистрировались тысячи участников из 127 стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия стремится в ЕС, но не спешит выходить из СНГ — Попеску