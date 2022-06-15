Москва, , 09:31 — REGNUM Оборот креативного сектора экономики Москвы достиг 3,3 трлн рублей в год. Об этом 15 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Выбор «Вечерней Москвы». «Полёт к знаниям» — Работа Алексея Леонадзе © Фотоконкурс «Планета Москва»

«Годовой оборот креативного сектора экономики столицы сейчас превышает 3,3 трлн рублей. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фешен-бизнесе и других. Причем одновременное развитие разных направлений дает дополнительный — мультипликативный — эффект для всей отрасли», — сказала Сергунина.

По её словам, на территории города уже сформировались крупные творческие пространства. Кроме того, в столице проходят масштабные события, которые объединяют представителей креативного сообщества России.

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