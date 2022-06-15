Верхнедонской район, Ростовская область, , 09:31 — REGNUM В Ростовской области около десяти часов тушили лесной пожар, вспыхнувший в Верхнедонском районе поздним вечером 14 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 июня.

Лесной пожар Алексей Колчин © ИА REGNUM

«8:00 мск пожар ликвидирован на [площади] 0,2 га», — уточнили в ведомстве.

Борьбу с возгоранием на территории Дубровского участкового лесничества вели более 40 спасателей и 14 единиц специальной техники.

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