Верхнедонской район, Ростовская область, 15 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ростовской области около десяти часов тушили лесной пожар, вспыхнувший в Верхнедонском районе поздним вечером 14 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 июня.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар

«8:00 мск пожар ликвидирован на [площади] 0,2 га», — уточнили в ведомстве.

Борьбу с возгоранием на территории Дубровского участкового лесничества вели более 40 спасателей и 14 единиц специальной техники.