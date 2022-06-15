Чебоксары, 15 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году зафиксировано семь фактов замора рыбы в водных объектах республики, из них в четырёх случаях причиной стало превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Озеро

Глава минприроды Эмир Бедертдинов, говоря о массовой гибели рыбы в реках и прудах, заверяет, что по каждому факту организованы «выезды на место» с участием других профильных ведомств. Эксперты осматривали водные объекты, отбирали пробы воды и погибших рыб для установления причины их гибели.

В ведомстве отмечают, что с начала года зарегистрировано семь фактов замора рыбы. В министерстве сообщают, что в четырёх случаях установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде: речь идёт о гибели рыбы в прудах в селе Новое Чурашево Ибресинского района и деревни Шатьмапоси Моргаушского района, реках Рыкша около деревни Акулево Чебоксарского района и Аниш возле деревни Старое Ахпердино Канашского района.

«Сообщения о фактах загрязнения указанных поверхностных водных объектов, которые могли привести к гибели рыбы, с приложением протоколов количественного химического анализа воды направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Также проведены проверки по сообщениям о гибели рыбы в двух прудах Ядринского района (около деревень Иваньково и Кукшумы) и в водохранилище на реке Чебоксарка в Чебоксарах. Отмечается, что по итогам исследований «экстремальных концентраций вредных веществ для рыб» не выявлено.

Минприроды также напоминает чиновникам и рыболовам «о необходимости в зимнее время года прорубать майны», ссылаясь на то, что часто причиной гибели рыбы становится дефицит кислорода в воде.

Также на объём кислорода влияет и уменьшение уровня воды собственниками гидротехнических сооружений, что ведомством зарегистрировано в Чебоксарском заливе, а также в пруду Канашского района. В связи с чем в ведомстве формируют перечень водоёмов, подверженных заморным явлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжает поступать информация о гибели рыбы. Ранее проверка проводилась в реке Кубня в Комсомольском районе.