Улуг-Хемский район, Тува, 15 июня 2022, 09:30 — REGNUM В Туве вынесен приговор по делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 27-летний депутат села Иштии-Хем Улуг-Хемского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867
Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

По данным следствия, 20 сентября 2021 года он незаконно срубил более 17 кубометров сосны на территории Арыг-Узунского участкового лесничества. Причинённый им ущерб был оценён в более чем 350 тыс. рублей.

По итогам слушаний депутат был признан виновным и приговорён к 1,5 годам лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления.

«Назначенное наказание в виде лишения свободы Амыр-оол будет отбывать условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, также на него наложена обязанность возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой, в размере 350 324 рублей», — добавили в управлении.