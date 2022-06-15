Улуг-Хемский район, Тыва, 15 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Туве вынесен приговор по делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 27-летний депутат села Иштии-Хем Улуг-Хемского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

По данным следствия, 20 сентября 2021 года он незаконно срубил более 17 кубометров сосны на территории Арыг-Узунского участкового лесничества. Причинённый им ущерб был оценён в более чем 350 тыс. рублей.

По итогам слушаний депутат был признан виновным и приговорён к 1,5 годам лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления.

«Назначенное наказание в виде лишения свободы Амыр-оол будет отбывать условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, также на него наложена обязанность возместить ущерб, причиненный незаконной рубкой, в размере 350 324 рублей», — добавили в управлении.