Южно-Сахалинск, , 09:30 — REGNUM Соединения и воинские части армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах приступили на Успеновском полигоне к боевым стрельбам, в которых задействовано несколько тысяч военнослужащих. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Мотострелки Штаб Балтфлота

Основной упор во время занятий делается на отработку навыков ведения современного боя в составе отделений, включая тактику действий отделений «в обороне, наступлении, марше, а также в городских условиях».

пресс-служба ВВО «Для отработки городского боя на специально подготовленной площадке Успеновского полигона военнослужащими были построены различные укрытия и элементы зданий, которые воспроизводят городскую обстановку. Мишени, имитирующие личный состав и бронетехнику условного противника, мотострелки поражают из стрелкового оружия, гранатомётов, а также штатного вооружения боевых машин».

Отмечается, что командиры отделений на занятиях по тактической подготовке совершенствуют «навыки управления подразделениями в ходе современного боя». А почти половина учебных стрельб проводится в ночных условиях, «при этом дистанция стрельбы и скорость движения мишеней постоянно увеличиваются».

Всего на Сахалине и Курильских островах к стрельбам привлечено несколько тысяч военнослужащих. Максимально приближённую к боевой обстановку обеспечивают сотни единиц гусеничной и колёсной техники, а также средства имитации и дымы.

Как сообщало ИА REGNUM, снайперы армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, на специально подготовленных площадках отработали навыки действий в условиях городских боёв в дневное и ночное время.

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