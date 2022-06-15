Донецк, , 09:29 — REGNUM За последние сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны украинских нацистов погибли два мирных жителя и еще восемь были ранены. Об этом 15 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.

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«За минувшие сутки, с 08:00 14 июня до 08:00 15 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще восемь мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пункт пропуска «Крупец» на границе России и Украины попал под обстрел боевиков.