Париж, , 09:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в аэропорту Орли в Париже перед поездкой в ​​Румынию, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

Глава государства заверил, что «Франция сделала все, чтобы избежать» ситуации вокруг Украины.

Кроме того, президент Франции за несколько дней до второго тура выборов в законодательные органы призвал жителей голосовать за парламентское большинство.

«Нам нужно твердое большинство для поддержания порядка внутри и за пределами наших границ. Мы должны защищать наши институты от людей, которые бросают им вызов и ослабляют их», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до вылета в Румынию президент Франции Эммануэль Макрон выступил с неожиданным заявлением, призвав жителей страны предоставить «твердое большинство» на выборах в законодательные органы.

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