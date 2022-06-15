Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли ещё более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 15 июня сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала массовой эвакуации мирных жителей Донбасса прибыло более 1,2 млн беженцев. Вынужденных переселенцев встречают в мобильных пунктах временного размещения, развёрнутых в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. Затем люди находят временный приют у родных и близких, в пунктах временного размещения, а также отправляются в другие регионы России.