Орск, Оренбургская область, 15 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области по факту криминальной смерти 63-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), информирует СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, утром 11 июня в лесополосе между жилыми домами обнаружили тело пожилого горожанина. На голове мужчины имелись раны.

По подозрению в совершении преступления задержан 41–летний знакомый орчанина. По версии следствия, в ночь на 11 июня мужчины поссорились и один из участников конфликта ударил камнем по голове оппонента. С места происшествия злоумышленник скрылся.