Курск, 15 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Пункт пропуска «Крупец» на границе России и Украины попал под обстрел боевиков, сообщил 15 июня губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе», — написал глава региона в личном телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Российские пограничники открыли ответный огонь, подавив атаку.