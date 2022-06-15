Лодзь, Польша, 15 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче четвёртого тура группы 1 дивизиона В Лиги наций. Встреча прошла в городе Лодзь (Польша) и завершилась со счётом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 31-й минуте счёт в матче открыл защитник ирландской команды Нэйтан Коллинз. На 47-й минуте нападающий сборной Украины Артём Довбик сравнял счёт.

На сегодняшний день сборная Украины набрала семь очков и занимает первое место в группе. Сборная Ирландии идёт на третьем месте с четырьмя очками.