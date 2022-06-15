Москва, , 09:25 — REGNUM В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Чернобаевка в пригороде Херсона погибли два мирных жителя, еще пять человек получили ранения, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня (15 июня) в 6:53 (совпадает с мск) нанесён удар по Чернобаевке в район стадиона — 1 реактивный снаряд, и в район центрального рынка — один. Погибли двое гражданских, 5 раненых», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что обстрел Чернобаевки велся со стороны Николаева, подконтрольного украинским боевикам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 июня вооруженные украинские формирования обстреляли населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии.

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