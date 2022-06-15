Москва, 15 июня 2022, 09:25 — REGNUM В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Чернобаевка в пригороде Херсона погибли два мирных жителя, еще пять человек получили ранения, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что обстрел Чернобаевки велся со стороны Николаева, подконтрольного украинским боевикам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 июня вооруженные украинские формирования обстреляли населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии.
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