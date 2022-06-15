Свирск, Иркутская область, , 09:25 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 15 июня известило о предъявлении троим мужчинам обвинения в покушении на похищение человека.

Похищение Meelimello

В марте 2022 года трое лиц криминальной направленности находились в кафе, расположенном по адресу: г. Свирск, ул. Маяковского, д. 1/1. Также в кафе отдыхал мужчина, к которому они испытывали неприязненные отношения. Высказывая в его адрес угрозы, мужчины избили его и перетащили к автомобилю.

Преступные действия были пресечены очевидцами произошедшего в момент, когда подозреваемые пытались поместить потерпевшего в багажник автомобиля. После чего злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле последнего.

О данном факте следователям СК стало известно в начале июня. Накануне трое подозреваемых были задержаны при содействии сотрудников СОБР и УФСБ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 30 мая известило о заряжании злоумышленников, подогреваемых в похищении мужчины. Свою жертву шестеро мужчин в возрасте от 25 до 34 лет выследили в Иркутске. Ударили металлической битой, насильно посадили в автомобиль и увезли в лесной массив на Байкальский тракт. Там истязания продолжились: вымогали 400 тысяч рублей.

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