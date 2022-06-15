Клинцовский район, 15 июня 2022, 09:27 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Брянской области возбуждено СК России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 14 июня 2022 года военнослужащие ВСУ с применением системы залпового огня обстреляли объекты гражданской инфраструктуры. Осколочные ранения получили шесть мирных жителей, повреждены частные домовладения.
Следователи назначили необходимые экспертизы, детально устанавливаются все обстоятельства.
Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела села Займище также была повреждена линия электропередач.
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