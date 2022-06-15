Клинцовский район, Брянская область, 15 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Брянской области возбуждено СК России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 14 июня 2022 года военнослужащие ВСУ с применением системы залпового огня обстреляли объекты гражданской инфраструктуры. Осколочные ранения получили шесть мирных жителей, повреждены частные домовладения.

Следователи назначили необходимые экспертизы, детально устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела села Займище также была повреждена линия электропередач.