Красноярск, , 09:23 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погоды 16 июня. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Гроза Pixabay.com

По данным синоптиков, на юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы восточного ветра до 15-18 метров в секунду. В Туруханском и Эвенкийском муниципальном районах местами грозы, а также сильный ветер.

«Днём в центральных и южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. В центральных районах местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса», — добавили в ведомстве.