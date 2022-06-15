Кито, , 09:22 — REGNUM Эквадорская полиция задержала лидера движения коренных народов после того, как в знак протеста против высоких цен на топливо жители страны перекрыли дороги, сообщает 15 июня France-Presse.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

Арест лидера влиятельной Конфедерации коренных народностей Эквадора (Conaie) Леонидаса Исы вызвал народное возмущение, и власти были вынуждены направить полицейский спецназ и солдат для охраны здания прокуратуры, где он находится под стражей в ожидании слушания по его делу.

Демонстранты собрались у здания, держа в руках плакаты с надписями «Свободу Исе!» и «Мы не за насилие, мы за сопротивление».

Иса, лидер общины кечуа-пансалео, был арестован в Пастокалье, примерно в 20 километрах к югу от столицы страны Кито, по подозрению в «диверсии», как сообщило министерство внутренних дел.

Пастокалье стал очагом протестов против роста цен на топливо и удорожания жизни. В понедельник 13 июня демонстранты перекрыли дороги по всей стране, часть из которых оставалась перекрытой и на следующий день.

По словам властей, демонстранты поджигали шины и перекрыли дороги по меньшей мере в 11 из 24 провинций Эквадора, при этом частично был закрыт и доступ к столице.

По оценкам властей, в протестах участвовали 6000 человек, но Иса обвинил их в преуменьшении числа участников.

Conaie подтвердила арест 39-летнего Исы, назвала его задержание «произвольным и незаконным» и призвала к народному восстанию.

Правозащитная группа Inredh подтвердила, что Иса содержится в прокуратуре, и предупредила, что его задержание «спровоцирует серьезное возмущение и волну насилия».

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