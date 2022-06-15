Ярославль, 15 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. С 22 по 24 июня Ярославль в очередной раз примет участников Межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена в Ярославской области.

Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей в Ярославле

На юбилейное, десятое по счету мероприятие, уже заявились представители более половины российских регионов. В общей сложности планируется участие делегатов из 50 субъектов Российской Федерации, среди которых представители федеральных министерств и ведомств, эксперты, чиновники, общественники и предприниматели. В этом году мероприятие проводится совместно институтом бизнес-омбудсменов и общественной организацией малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ».

Первый день форума, 22 июня, начнется с возложения цветов к Вечному огню. В этот же день запланирована встреча президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина с активом ярославского отделения и семинар «Защита интеллектуальной собственности». Основные мероприятия пройдут 23 июня — это пленарное заседание, секции уполномоченных и «ОПОРЫ», а также круглый стол с участием представителей Центробанка, Финансового университета при Правительстве РФ и институтов поддержки бизнеса. Итогом каждого станет резолюция с конкретными инициативами в адрес органов власти. Ожидается, что основной темой для обсуждения станет адаптация бизнеса к работе в условиях санкций.

«В ходе пленарного заседания планируем заслушать практические кейсы регионов и обсудить с коллегами механизмы реализации антисанкционных мер — в большинстве из них есть как достоинства, так и недостатки. Второй блок — это проблемы, с которыми сталкиваются сами предприниматели в ходе получения мер поддержки. И третий – наши предложения, направленные на помощь бизнесу в период кризиса. Они затрагивают сферы транспортной доступности и логистики, таможенно-тарифного и валютного регулирования, налогообложения и ряд других», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей проводится в Ярославле с 2013 года и является экспертной площадкой для обмена мнениями всех заинтересованных в развитии российского предпринимательства. В числе постоянных участников — десятки российских регионов Поволжья, Урала, Северного Кавказа, Северо-Западного, Дальневосточного и Центрального федерального округов. За последние несколько лет по итогам межрегиональных совещаний уполномоченным удалось добиться реализации ряда инициатив на всех уровнях власти.