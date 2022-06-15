Ясиноватая, ДНР, , 09:21 — REGNUM Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся обстрелу украинских нацистов из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что новый обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования обстреляли населённый пункт Минеральное в ДНР из артиллерии.