Роттердам, Нидерланды, , 09:20 — REGNUM Сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Уэльса в матче четвёртого тура группы 4 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе нидерландской команды голы забили нападающие Ноа Ланг, Коди Гакпо и Мемфис Депай. У валлийцев отличились полузащитник Бреннан Джонсон и форвард Гарет Бэйл, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день сборная Нидерландов набрала 10 очков и занимает первое место в группе. Сборная Уэльса идёт на четвёртом месте с одним очком.

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