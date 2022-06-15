Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Строительство в Санкт-Петербурге Большого Смоленского моста, который соединит два берега Невы на востоке города, сдвинулось на 2025–2030 годы. Об этом 14 июня заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Нева, Большеохтинский мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор отметил, что проект нового моста дорогостоящий, но вместе с тем Смольный рассматривает вариант использования дополнительного финансирования. Пока что объект находится на этапе проектирования.

«Сейчас по заказу частного инвестора «СЭТЛ ГРУПП» ведется проектирование. Срок завершения — март 2023 года. В соответствии с госпрограммой строительство запланировано на 2025–2030 годы», — заявил Беглов в интервью РИА Новости.

Петербургский губернатор подчеркнул, что в городе недостаточно переправ через Неву. К тому же проект нового разводного моста обсуждался еще в Ленинграде, во второй половине XX века.

Появление нового моста длиной 1570 метров позволит разгрузить городской трафик и улучшить инфраструктуру. Новый мост в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай соединит два берега Невского района. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

Отметим, что в декабре 2021 года были разрешены проектно-изыскательские работы для строительства Большого Смоленского моста. Тогда его возведение планировали на 2023–2028 годы.

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