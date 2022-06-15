Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Строительство в Санкт-Петербурге Большого Смоленского моста, который соединит два берега Невы на востоке города, сдвинулось на 2025–2030 годы. Об этом 14 июня заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева, Большеохтинский мост

Губернатор отметил, что проект нового моста дорогостоящий, но вместе с тем Смольный рассматривает вариант использования дополнительного финансирования. Пока что объект находится на этапе проектирования.

«Сейчас по заказу частного инвестора «СЭТЛ ГРУПП» ведется проектирование. Срок завершения — март 2023 года. В соответствии с госпрограммой строительство запланировано на 2025–2030 годы», — заявил Беглов в интервью РИА Новости.

Петербургский губернатор подчеркнул, что в городе недостаточно переправ через Неву. К тому же проект нового разводного моста обсуждался еще в Ленинграде, во второй половине XX века.

Появление нового моста длиной 1570 метров позволит разгрузить городской трафик и улучшить инфраструктуру. Новый мост в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай соединит два берега Невского района. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

Отметим, что в декабре 2021 года были разрешены проектно-изыскательские работы для строительства Большого Смоленского моста. Тогда его возведение планировали на 2023–2028 годы.