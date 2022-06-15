Фарах, Афганистан, , 09:19 — REGNUM Ряд жителей афганской провинции Фарах заявляет, что в провинции беспрецедентно возросло количество краж и грабежей. По их словам, не проходит и ночи, чтобы не были ограблены дома жителей провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Нож в руках преступника publicdomainpictures.net

Житель Фараха Нур Мохаммад говорит, что такая жизнь ожесточила их. Он добавляет, что каждую ночь они становятся свидетелями кражи их имущества или имущества соседей, и остановить воров некому.

Ибрагим, другой житель Фараха, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предпринимают никаких действий, чтобы остановить поток преступлений. По его словам, похоже, что никто не несёт ответственность за эту ситуацию и не ловит воров.

Жители провинции Фарах жалуются на кражи, а в некоторых других городах Афганистана участились случаи вооружённых ограблений.

Сообщается, что грабители средь бела дня, угрожая оружием владельцам магазинов, прохожим и торговцам, отнимали их имущество.