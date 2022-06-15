В афганской провинции Фарах резко увеличилось число грабежей
Фарах, Афганистан, 15 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Ряд жителей афганской провинции Фарах заявляет, что в провинции беспрецедентно возросло количество краж и грабежей. По их словам, не проходит и ночи, чтобы не были ограблены дома жителей провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Житель Фараха Нур Мохаммад говорит, что такая жизнь ожесточила их. Он добавляет, что каждую ночь они становятся свидетелями кражи их имущества или имущества соседей, и остановить воров некому.
Ибрагим, другой житель Фараха, сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предпринимают никаких действий, чтобы остановить поток преступлений. По его словам, похоже, что никто не несёт ответственность за эту ситуацию и не ловит воров.
Жители провинции Фарах жалуются на кражи, а в некоторых других городах Афганистана участились случаи вооружённых ограблений.
Сообщается, что грабители средь бела дня, угрожая оружием владельцам магазинов, прохожим и торговцам, отнимали их имущество.