Курск, 15 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Пограничный пункт пропуска в Рыльском районе Курской области обстрелян со стороны Украины утром 15 июня. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе», — написал Старовойт.

Он уточнил, что разрушений и пострадавших в результате обстрела нет. Нападение было подавлено ответным огнём российских пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Займище Брянской области в результате обстрела, по предварительным данным, «Точкой У», пострадали шесть человек, десятки домов повреждены.