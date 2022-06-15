Уагадугу, 15 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Военные обнаружили тела 79 погибших в результате атаки боевиков в провинции Сено на севере Буркина-Фасо, 14 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство страны.

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Речь идет о нападении на населенный пункт Сейтенга, произошедшем 11 июня. Ни одна группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Люди, которым удалось бежать в соседний город, рассказали, что боевики совершили атаку из-за того, что правительственные войска ранее покинули район происшествия и оставили его без защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня вооруженные силы Буркина-Фасо объявили, что при атаке боевиков на группу жандармов в провинции Сено погибли 11 силовиков.