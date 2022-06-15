Москва, 15 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Восстановление жилья, социальных объектов и необходимой инфраструктуры, подготовка к холодам — первоочередные задачи в рамках восстановления освобождённых территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили 15 июня в пресс-службе Минстроя России.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

При восстановлении жилья и объектов инфраструктуры наряду с традиционными технологиями — панельное или монолитное домостроение — будут применяться и быстровозводимые модульные конструкции.

«С учётом необходимости создания жилья в максимально короткий срок ряд работ будет вестись в том числе с применением быстровозводимых конструкций», — сообщили ТАСС в министерстве.

Технология возведения сборных домов именуется префаб. На заводах изготавливают модули зданий и доставляют их к месту строительства в виде готовых жилых блоков. Затем из них быстро собирают здание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минстрой России приступил к анализу ресурсов и составлению планов восстановительных работ в республиках Донбасса.

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