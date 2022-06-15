Молдавия, 15 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Руководство Молдавии согласовывает проведение в Кишинёве ЛГБТ-акций в то время, когда в стране наступил демографический кризис. Об этом 15 июня заявил в своём телеграм-канале находящийся под домашним арестом экс-президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Ежегодно Молдавия теряет десятки тысяч граждан, которые уезжают из страны, а уровень рождаемости ниже уровня смертности. Наша страна входит в топ государств с самой высокой убылью населения», — отметил бывший президент.

Он отметил, что действующий президент Молдавии Майя Санду и основанная ею правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) должны бы были сосредоточиться на семейной политике. Вместо этого власти «ввергли страну в самые суровые экономический и социальный кризисы», а теперь поддерживают гей-парад.

Додон отметил, что ценности сексуальных меньшинств противоречат христианским, а ЛГБТ-пропаганда прививает молодёжи извращенное мышление, которое направлено против семейной политики.

«Считаю ударом по народу, когда власть ПДС становится адвокатом геев и лесбиянок и продвигает политическую повестку ЛГБТ-сообщества, для которого традиционная семья является идеологическим недругом, которого нужно ликвидировать», — написал бывший президент.

Напомним, ЛГБТ-сообщество Молдавии проводит в Кишинёве свой фестиваль с 13 по 19 июня. Завершить его планируется гей-парадом. В мае мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что марш не согласован городской администрацией. В поддержку акции выступили представители руководства страны.