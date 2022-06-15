Москва, 15 июня 2022, 09:17 — REGNUM В Москве появилась улица имени Героя России Суламбека Осканова. Память летчика из Ингушетии, совершившего подвиг в мирное время — ценой собственной жизни предотвратившего падение самолета на жилые дома, увековечили в Бескудниковском районе Северного административного округа столицы, сообщили 15 июня в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.
Напомним, военный летчик Суламбек Осканов 7 февраля 1992 года погиб при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-29. Он увел самолет от жилых кварталов поселка Хворостянка Липецкой области, а сам спастись не успел.