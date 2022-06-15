Москва, 15 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Москве появилась улица имени Героя России Суламбека Осканова. Память летчика из Ингушетии, совершившего подвиг в мирное время, ценой собственной жизни предотвратившего падение самолета на жилые дома, увековечили в Бескудниковском районе Северного административного округа столицы, сообщили 15 июня в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

«Бывшей западной части Проектируемого проспекта № 2236 в Бескудниковском районе Северного административного округа (между Верхнелихоборской и Дубнинской улицами) дано имя генерал-майора авиации, первого Героя России Суламбека Осканова. Название присвоено постановлением правительства Москвы от 24 мая 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, военный летчик Суламбек Осканов 7 февраля 1992 года погиб при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-29. Он увел самолет от жилых кварталов поселка Хворостянка Липецкой области, а сам спастись не успел.