Минск, 15 июня 2022, 09:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Поздравительную телеграмму опубликовали в пресс-службе белрурсского лидера.
Белорусский лидер добавил, что он полностью разделяет идеи и инициативы председателя КНР о всеобщем развитии и безопасности.
Лукашенко также подчеркнул, что Минск и Пекин н»а деле поддерживают друг друга, день ото дня укрепляя традиционную дружбу и стратегическое партнерство».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Китай является древней цивилизацией, но за ним будущее.
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