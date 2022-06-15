Минск, 15 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Поздравительную телеграмму опубликовали в пресс-службе белрурсского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ваш высокий авторитет среди мировых лидеров обеспечивается неизменной приверженностью равноправному, сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию. Следуя вашему курсу, Китайская Народная Республика вносит весомый вклад в совершенствование системы международного управления и сохранение стабильности во всем мире», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что он полностью разделяет идеи и инициативы председателя КНР о всеобщем развитии и безопасности.

Лукашенко также подчеркнул, что Минск и Пекин н»а деле поддерживают друг друга, день ото дня укрепляя традиционную дружбу и стратегическое партнерство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Китай является древней цивилизацией, но за ним будущее.

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