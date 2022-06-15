Горно-Алтайск, , 09:14 — REGNUM Четыре человека попали в больницу после ДТП в Горно-Алтайске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Республики Алтай, авария произошла 14 июня.

ДТП в Горно-Алтайске МВД Республики Алтай

По данным ведомства, 33-летняя жительница Майминского района, не имеющая водительских прав и с признаками алкогольного опьянения, ехала за рулём автомобилем Иж-2126. Не справившись с управлением, она наехала на ограждение, после чего слетела в строительный котлован.

«В результате ДТП в приемный покой Республиканской больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и три пассажира — 52-летний житель г. Горно-Алтайска, 42-летний житель Турочакского района и 70-летний житель Улаганского района», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.