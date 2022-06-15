Париж, , 09:13 — REGNUM Незадолго до вылета в Румынию президент Франции Эммануэль Макрон выступил с неожиданным заявлением, призвав жителей страны предоставить «твердое большинство» на выборах в законодательные органы, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон En-marche.fr

«В эти неспокойные времена выбор, который вам придется сделать, более важен, чем когда-либо прежде. В первом туре вы поставили на первое место президентское большинство. Но вас было еще больше, чтобы высказать свои сомнения, тревоги, воздержаться или выбрать другого кандидата», — отметил Эммануэль Макрон.

Особенно серьезный, назревающий «исторический момент» и, вероятно, обеспокоенный прогнозами на место, которые дают ему от 260 до 295 депутатов (абсолютное большинство установлено в 289 депутатов), Эммануэль Макрон призвал своих избирателей предоставить ему сильное парламентское большинство.

«Нет ничего хуже, чем добавить французский беспорядок в глобальный беспорядок», — добавил глава французского государства.

«Нам нужно сильное большинство, чтобы защитить нашу экономику, ваши сбережения. Нет ничего хуже, чем потерять себя в неподвижности, блокировке и позах», — прокомментировал Эммануэль Макрон.

Глава государства воспользовался моментом, чтобы повторить свою готовность справиться с климатическим кризисом, проектом, также осуществляемым партией Nupes.

«Мы должны инвестировать, чтобы построить будущее без нефти, газа, угля. Чтобы сделать Францию страной технологий 2030 года», — добавил президент.

Первый тур парламентских выборов во Франции состоялся 12 июня, второй тур пройдет 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Жан-Люк Меланшон обвиняет президента Франции Эммануэля Макрона в том, что глава государства делает Францию «непригодной для жизни».

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