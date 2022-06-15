Барнаул, , 09:12 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило, что в период с 15 по 17 июня 2022 года местами по краю ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

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«Не допустить переходов ландшафтных пожаров на населённые пункты — такова главная задача, которую сегодня выполняют огнеборцы. Сотрудники МЧС России совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями муниципалитетов регулярно проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации, также проводят беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирские территории страдают от аномальной жары. В Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве до 17 июня объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха может подняться до +35 °C, потом жара начнёт спадать.

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