Вашингтон, 15 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Студия Mojang официально представила проект игры Minecraft Legends на основе «песочницы» Minecraft, который будет выполнен в жанре стратегии. Об этом 15 июня сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот из трейлера Видеоигра Minecraft Legends компании Mojang

Компания анонсировала новую игру в рамках онлайн-трансляции Xbox Showcase. Разработчики показали первый тизер-трейлер проекта, который даёт примерное представление о том, что собой будет представлять игровой процесс Minecraft Legends. Mojang пока не сообщила точную дату релиза, ожидается, что он состоится в первой половине 2023 года.

Напомним, о том, что Mojang работает над спин-оффом Minecraft в жанре стратегии ранее сообщил сооснователь портала Giant Bomb Джефф Герстманн. Он отметил, что, по имеющейся у него информации, студия пока тестирует игру, и что проект пока находится на ранней стадии реализации.