Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. После разворачивания полномасштабной помощи Санкт-Петербурга городу-побратиму Мариуполю (ДНР) там будет одновременно работать порядка одной тысячи петербургских специалистов. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов после встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и по итогам заседания рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Силами петербуржцев к началу учебного года планируется восстановить в Мариуполе три школы и три детских сада. Также начнется восстановление взорванного неонацистами Драматического театра, парка рядом с ним и филармонии. Как отметили в Смольном, уже составлен мастер-план во восстановлению и развитию Мариуполя на ближайшие три года и на более длительную перспективу.

«Передовая группа петербургских специалистов и 70 единиц техники уже находятся в Мариуполе и работают на расчистке города, вместе с жителями разбирают завалы, обследуют пострадавшие от обстрелов здания, чтобы оценить возможность их восстановления», — отметил Александр Беглов.

Петербург помогает и общественному транспорту города-побратима. Четыре автобуса, прибывших из Петербурга, уже вышли на линии, в ближайшее время в Мариуполь будут доставлены еще 20 автобусов.

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Кроме того, выпускники школ Мариуполя приглашены на праздник «Алые паруса». А 23 июня 400 школьников 5-7 классов в сопровождении 20 педагогов приедут на отдых в детский оздоровительный комплекс «Дружных» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Всего будет организовано четыре смены по две недели каждая. За лето в Петербурге отдохнут 1600 детей из Мариуполя.