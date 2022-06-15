Донецк, 15 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:30 боевики с позиций в Авдеевке атаковали населённый пункт Минеральное, выпустив по нему три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк.