Магадан, 15 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В реке Магаданка в столице Колымы микробиологические показатели были превышены в сотни и десятки раз из-за загрязнения канализационными водами. Слив нечистот допустила управляющая компания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Канализация течёт на грунт

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Виновата управляющая компания Магадана «Надежда», которая не содержала выгребные ямы многоквартирных домов должным образом. Грязная вода попадала в реку, стекая из септиков по естественному уклону, выяснила природоохранная прокуратура региона.

Прокурор внес представление на имя руководителя компании и потребовал не сливать канализацию в водоём и водоохранную зону. Коммуникации капитально отремонтируют с помощью мэрии города. Одного из сотрудников управляющей компании привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года выяснилось, что нечистоты в реку Юоть сливают в Большом Селе Ярославской области. В населённом пункте построили очистные сооружения по программе «Чистая вода», но их не ввели в эксплуатацию.