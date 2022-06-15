В Уфе утвержден проект планировки квартала в Советском районе города
Уфа, 15 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Утвержден проект застройки квартала в Советском районе г. Уфы. Соответствующее постановление мэра города Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте городской администрации.
Данным документом утвержден проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Владивостокской, Подводника Родионова, Революционной, Кирова и проспектом Салавата Юлаева.
Проектом предлагается снести ветхий жилой дом по ул. Революционная, 154, а также неиспользуемые складские коммунально-бытовые и производственные здания, металлические гаражи.
Отмечается, что снос данных объектов необходим для организации улично-дорожной сети, а также для размещения новых объектов капитального строительства.
Согласно документу, в северной части квартала планируют возвести детский сад на 150 мест. В центральной части квартала планируется реконструкция здания котельной с размещением культурно-досугового центра. Вдоль ул. Революционной предполагается разместить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вдоль улицы Владивостокской планируется возвести 27-этажный жилой дом.
Согласно документу, общий жилой фонд на проектируемой территории составляет 60,247 тысяч кв. метров, в том числе существующий сохраняемый жилой фонд — 40,497 тысяч кв. метров.