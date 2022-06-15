Уфа, 15 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Утвержден проект застройки квартала в Советском районе г. Уфы. Соответствующее постановление мэра города Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте городской администрации.

Ufacity.info Мост через реку Белую, Уфа

Данным документом утвержден проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Владивостокской, Подводника Родионова, Революционной, Кирова и проспектом Салавата Юлаева.

Проектом предлагается снести ветхий жилой дом по ул. Революционная, 154, а также неиспользуемые складские коммунально-бытовые и производственные здания, металлические гаражи.

Отмечается, что снос данных объектов необходим для организации улично-дорожной сети, а также для размещения новых объектов капитального строительства.

Согласно документу, в северной части квартала планируют возвести детский сад на 150 мест. В центральной части квартала планируется реконструкция здания котельной с размещением культурно-досугового центра. Вдоль ул. Революционной предполагается разместить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вдоль улицы Владивостокской планируется возвести 27-этажный жилой дом.

Согласно документу, общий жилой фонд на проектируемой территории составляет 60,247 тысяч кв. метров, в том числе существующий сохраняемый жилой фонд — 40,497 тысяч кв. метров.